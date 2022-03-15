Тюмень, 15 марта, 2022, 21:21 — ИА Регнум. В Тюмени по решению суда оштрафованы двое местных жителей, которые участвовали в нелегитимном митинге. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

Установлено, вечером 24 февраля 2022 года молодые люди, находясь на Центральной площади Тюмени, приняли участие в несанкционированном мероприятии.

За правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), суд оштрафовал каждого из молодых людей на 19 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё троим участникам митинга, проходившего 24 февраля на Центральной площади Тюмени, суд назначил штрафы.