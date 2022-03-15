Екатеринбург, 15 марта, 2022, 21:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 30-летняя женщина около месяца живёт в аэропорту. Об этом информируют местные СМИ.

(сс) alexandergroshev Аэропорт «Кольцово»

По данным Е1.ru, она собиралась лететь в Сочи, но её рейс отменили, а билеты резко подорожали. Некоторые горожане пытаются ей помочь, но от помощи гражданка отказывается.

В пресс-службе «Кольцово» сообщили журналистам, что сотрудники аэропорта пообщались с этой женщиной. Также с ней встретились полицейские.