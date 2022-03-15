Мадрид, 15 марта, 2022, 21:20 — ИА Регнум. 34-летний форвард сборной Франции Карим Бензема и 26-летний фланговый атакующий защитник Ферлан Менди могут пропустить матч мадридского «Реала» с каталонской «Барселоной». Об этом 15 марта сообщило издание Marca.

Антон Зайцев Карим Бензема

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в 25-ти турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился 22-мя забитыми мячами и 11-ю результативными передачами. На счету Ферлана Менди 2 (1+1) очка по системе гол+пас в 18-ти матчах чемпионата Испании.

«Реал» и «Барселона» сыграют между собой 20 марта. Матч 29-го тура испанской Примеры пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.