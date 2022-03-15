Рим, 15 марта, 2022, 21:19 — ИА Регнум. 16 марта в Италии начнутся выплаты единого детского пособия, сообщили в национальном институте социального обеспечения во вторник, 15 марта.

Семья

Новое единое пособие должно заменить все прежние выплаты. Предполагается, что объем материальной поддержки семей вырастет. Власти надеются, что это поможет преодолеть катастрофическую демографическую ситуацию (смертность в Италии превышает рождаемость почти вдвое).

Право на выплаты имеют 7 миллионов семей (11 миллионов детей). Финансирование в 2022 году составит 15 млрд евро, с 2023 года — 18 млрд евро ежегодно.