Киев, 15 марта, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Киевской областной военной администрации генерал-майора Александра Павлюка, ранее занимавшего пост командующего Операцией объединенных сил (ООС).

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом Зеленский заявил 15 марта в видеообращении.

По его словам, кадровые перестановки произведены для того, чтобы «дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области».

Уволенный глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба приставлен к военным в качестве помощника.

Напомним, российские войска на сегодняшний день охватывают Киев полукольцом, регулярно открывая гуманитарные коридоры для выхода мирного населения.