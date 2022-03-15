Монтевидео, , 21:38 — REGNUM Полиция Уругвая конфисковала 19 щенков английских и французских бульдогов, которые были контрабандой ввезены из Аргентины, и арестовала злоумышленника. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

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Сотрудники следственного отдела проводили патрулирование в приграничной зоне международного моста имени Генерала Артигаса, когда заметили на берегу подозрительно движущееся транспортное средство. Во время досмотра сотрудники обнаружили 19 щенков, замаскированных сумками с одеждой.

Все щенки имели документы с подтвержденной родословной. Ввоз щенков этих пород на территорию Уругвая крайне популярен, поскольку в соседней Аргентине их стоимость составляет приблизительно 460 долларов США, что в два раза ниже, чем в Уругвае.

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