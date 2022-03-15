Брюссель, , 21:30 — REGNUM Предварительное расследование НАТО показывает, что дрон, упавший на Загреб, не нес вооружения на борту. Об этом заявил 15 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг NATO

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«Предварительное расследование показывает, что этот летательный аппарат не был вооружен, и что он упал из-за того, что остался без горючего», — процитировал портал b92 слова Столтенберга.

Тем не менее, отметил генсек Североатлантического альянса, инцидент с крушением дрона над столицей Хорватии показывает, что страны НАТО должны улучшить обмен информацией.

«Мы должны вложить средства в радары и системы ПВО. Мы это и делаем, мы распределили системы «Пэтриот» на восточных границах», — сказал Столтенберг.

Напомним, что в ночь на 11 марта беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в зеленой зоне в одном из районов Загреба. Позже телеканал HRT сообщил, что украинский беспилотник, упавший в столице Хорватии, нес авиабомбу массой 120 кг, которая взорвалась на земле.