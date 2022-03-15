Рим, 15 марта, 2022, 21:12 — ИА Регнум. В профсоюзе высших учебных заведений Италии FLC CGIL во вторник, 15 марта, раскритиковали рекомендацию министерства образования прервать контакты с коллегами из России.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

«Надеемся, к этой рекомендации не прислушаются ни преподаватели, ни руководители вузов, ни исследователи», — отметили в FLC.

«В это сложное время именно знания призваны играть особую гражданскую роль», — считают руководители профсоюза.