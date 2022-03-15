Ижевск, , 21:12 — REGNUM В лесополосе на территории Октябрьского района Ижевска по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан 25-летний ранее судимый местный житель. При личном досмотре было обнаружено несколько свертков с наркотическим средством синтетического происхождения, сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Обыск в квартире наркосбытчика Пресс-служба управления МВД по Удмуртии

Полицейские установили, что задержанный является закладчиком интернет-магазина наркотиков, изъятое у него вещество он пытался сбыть, оборудовав тайник. Во время обыска в арендованной задержанным квартире изъяли более 1 кг синтетических наркотиков и 243 грамма растительного наркотического средства. Также в квартире нашли электронные весы и упаковочный материал.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере») и ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере»). Задержанный заключен под стражу. За данное преступление может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске иностранный гражданин отдан под суд за наркоторговлю. Два человека были задержаны в сентябре. У одного из них полицейские нашли 40 свёртков с наркосредством общей массой более 71 грамма. Также он успел разложить по городу 107 «закладок».

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