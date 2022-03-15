Донецк, 15 марта, 2022, 21:09 — ИА Регнум. О миномётных и артиллерийских атаках на ДНР со стороны ВСУ сообщает 15 марта Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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В 16:10 мск украинские боевики, находящиеся в населённом пункте Новолуганское, обстреляли из миномётов калибра 120 мм посёлок Доломитное (ДНР): выпущено пять мин.

В 16:20 мск обстрелу из артиллерийского орудия калибра 122 мм подверглось село Михайловка (ДНР). Находящиеся в населённом пункте Новобахмутовка боевики выпустили десять снарядов.

Город Ясиноватая ВСУ обстреляли в 16:30 мск из артиллерии: из населённого пункта Авдеевка было выпущено 20 снарядов калибра 122 мм.

В 16:45 мск Михайловку обстреляли из крупнокалиберных миномётов: из населённого пункта Троицкое ВСУ выпустили десть мин калибра 120 мм. В это же время украинскими боевиками со стороны населённого пункта Тарамчук был обстрелян посёлок Александриновка: выпущено десять снарядов калибр 122 мм.

В 16:55 мск артиллерийскому обстрелу подвергся посёлок шахты Гагарина в городе Горловке. Из населённого пункта Дзержинск украинские боевики выпустили восемь снарядов калибра 122 мм.

В 18:45 мск зафиксирован миномётный обстрел посёлка Еленовка (ДНР): находящиеся в населённом пункте Славное ВСУ выпустили шесть мин калибра 120 мм.