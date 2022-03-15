Санта-Моника, США, , 21:06 — REGNUM За последний год проект перезагрузки игры Perfect Dark, реализацией которого компания Crystal Dynamics занимается совместно со студией The Initiative, покинули около половины членов основной команды разработчиков. Об этом 15 марта сообщает портал Videogameschronicle.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Журналисты обратили внимание, что совсем недавно из The Initiative ушёл Дэн Нойбургер, проработавший в компании несколько лет. Кроме того, за последние 12 месяцев из неё ушли ещё несколько ведущих разработчиков, что, как отмечается, «сильно повлияло» на настрой команды и ход реализации проекта.

По имеющейся в соцсети LinkedIn информации, в настоящий момент в The Initiative работает менее 50 человек, за последний год компания наняла около 12 новых сотрудников. Покинувшие студию разработчики заявили, что волна увольнений была «быстрой и яростной», и пояснили, что им не нравилось то, что руководство игнорировало их мнения по поводу приоритетов развития проекта и иных ключевых тем.

Напомним, релиз оригинальной Perfect Dark в жанре шутера (упор в игре сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица состоялся в мае 2000 года на консоли Nintendo 64. Проект перезагрузки игры Crystal Dynamics анонсировала в декабре 2020 года.

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