Бриджтаун, , 21:28 — REGNUM Барбадосская певица Рианна (Робин Рианна Фенти) раскрыла названия лучших композиций собственного авторства. Соответствующую информацию приводит HipHopDX 15 марта.

Рианна Instagram.com/badgalriri

По словам певицы, лучшими композициями, которые она когда-либо выпускала, являются Needed Me и Diamonds. Также исполнительница отметила, что в ближайшее время порадует поклонников новым материалом.

Напомним, что 31 января 2022 года стало известно о беременности Рианны. Отцом будущего ребёнка является рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс).

Читайте ранее в этом сюжете: Charli XCX выпустила видео на сингл Every Rule