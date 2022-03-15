Бриджтаун, 15 марта, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Барбадосская певица Рианна (Робин Рианна Фенти) раскрыла названия лучших композиций собственного авторства. Соответствующую информацию приводит HipHopDX 15 марта.

Instagram.com/badgalriri Рианна

По словам певицы, лучшими композициями, которые она когда-либо выпускала, являются Needed Me и Diamonds. Также исполнительница отметила, что в ближайшее время порадует поклонников новым материалом.

Напомним, что 31 января 2022 года стало известно о беременности Рианны. Отцом будущего ребёнка является рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс).