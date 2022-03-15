Тюмень, 15 марта, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Прокурор Тюмени Эдуард Гиматов ушёл с поста. Он продолжит службу в Тамбовской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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Вместе с ним покидает пост начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Андрей Антипин.

«Эдуард Гиматов был назначен заместителем прокурора Тамбовской области. Андрей Антипин займёт аналогичную должность в республике Марий Эл», — сообщили Ura.ru в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Комментировать, кто займёт опустевшие кресла, в пресс-службе надзорного ведомства не стали. Отмечается лишь, что документы о переводе тюменских прокурорских работников были подписаны ещё 10 марта 2022 года.