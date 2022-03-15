Красногорск, 15 марта, 2022, 20:59 — ИА Регнум. В Подмосковье казачата прошли старинный казачий обряд «посажение на коня». Участниками церемонии в КСК «Звёздный» стали ученики казачьего кадетского класса имени Дмитрия Лавриненко столичной школы № 2089, передаёт ИА REGNUM.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казак

Старинный обычай посвящения мальчиков в казаки — «посажение на коня» — является первым испытанием будущего защитника Отечества. С этого дня, как повелось испокон веков у казаков, мальчик становится настоящим мужчиной. Этот обычай остается актуальным по сей день.

Начался обряд с благословения. На торжественном мероприятии присутствовали казаки Союза казаков-воинов России и зарубежья.