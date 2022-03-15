Челябинск, , 20:53 — REGNUM В Челябинской области необходимо развивать новые логистические цепочки. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер перед подчинёнными на аппаратном совещании.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, это нужно, чтобы избежать роста безработицы. Занятость населения сейчас является важнейшей задачей.

«В отличие от коронакризиса, здесь западные санкции будут бить по системообразующим предприятиям, которых в нашем регионе много», — сказал Текслер. И добавил, что задача власти заключается в оказании предприятиям помощи, в частности, с выстраиванием новых логистических цепочек.

Также глава региона заявил, что распорядился создать штаб по логистике, который будет постоянно действующим. Взаимодействовать власти региона намерены и с Министерством транспорта России.