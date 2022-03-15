Челябинск, 15 марта, 2022, 20:53 — ИА Регнум. В Челябинской области необходимо развивать новые логистические цепочки. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер перед подчинёнными на аппаратном совещании.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

По его словам, это нужно, чтобы избежать роста безработицы. Занятость населения сейчас является важнейшей задачей.

«В отличие от коронакризиса, здесь западные санкции будут бить по системообразующим предприятиям, которых в нашем регионе много», — сказал Текслер. И добавил, что задача власти заключается в оказании предприятиям помощи, в частности, с выстраиванием новых логистических цепочек.

Также глава региона заявил, что распорядился создать штаб по логистике, который будет постоянно действующим. Взаимодействовать власти региона намерены и с Министерством транспорта России.