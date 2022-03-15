15 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter подготовку премьер-министра Бориса Джонсона к визиту в Саудовскую Аравию для проведения переговоров по замене российской нефти на саудовскую.

Джейн Спай, , 22:29 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовится к визиту в Саудовскую Аравию, где он планирует провести переговоры об увеличении поставок газа и нефти, которые будут компенсировать сокращение поставок от России. Премьер уверен, что замена российских поставок углеводородного сырья на саудовские является жизненно необходимым шагом в международном кризисе.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нам нужно удостовериться в том, что мы строим сильнейшую, наиболее широкую коалицию, чтобы убедиться в том, что Владимир Путин не добьется своего, что мы отучимся от российского углеводородного сырья», — рассказал Джонсон.

Он также добавил, что события на Украине повлекли за собой скачок в цене на нефть и газ, и он чувствуется британскими потребителями. По его мнению, задача номер один сейчас — снизить зависимость от российской нефти и «доказать Путину, что он не может больше шантажировать Британию».

На комментарий журналиста о том, что при сотрудничестве с Саудовской Аравией Европа «заменит один неприятный режим на другой», Джонсон отвечать оказался.

Часть пользователей поинтересовались, почему правительство хочет заменить одно сырье на другое такое же, когда весь мир должен отказываться от нефти и газа и переходить на возобновляемые источники энергии.

«Почему всё, что говорит правительство, звучит так, будто до этого это была чья-то ответственность? У нас недавно был СОР26, там было столько же шума. Это должны делать в правительстве, так пусть хоть раз перестанут отвлекать внимание!» — написал @RTHG82.

«Нужно отучиться от использования полезных ископаемых. Это идеальная возможность сделать это. Перестаньте поддаваться монстрам и разрушать нашу экосистему, когда мы можем стать самодостаточными», — прокомментировал @FirehorseP.

В комментариях добавили, что судя по тому, какая паника наступила с обострением российско-украинского кризиса в связи с ростом цен на ресурсы, все климатические саммиты с призывами к переходу на зеленую энергию проходили зря.

«Теперь всё дело в углеводородах? Это займет много лет, но мы должны инвестировать в будущее и отучить себя от них. Общество сможет стать зеленым только тогда, когда будут разработаны схемы. У меня даже нет контейнера для переработки отходов в доме. Как будто это всё существует лишь на словах», — прокомментировал @wgadf_rocknroll.

Ряд пользователей высказался против новой «коалиции», сравнив Великобританию с наркоманом, который ушел от одного дилера к другому.

«Чтобы мы стали зависимыми от саудовского углеводородного сырья? Это проигрышная ситуация для обоих стран», — считает @herculeanstable.

Саудовская Аравия Geotribune.com

Некоторые пользователи вообще не верят, что рост цен на энергию имеет под собой разумное обоснование и связан с российско-украинскими отношениями. Они предполагают, что нефтедобывающие компании просто пользуются массовой истерикой и паникой и поднимают цены.

«Скачок в ценах на энергию основан исключительно на корпоративной жадности. Компании, которые добывают нефть и газ в Северном море, просто продают их по наивысшей ставке. А у британского правительства не хватает смелости, чтобы взимать с них столько же налогов, на сколько они поднимают цены», — прокомментировал @RichCon79545892.

Часть пользователей сравнили Россию и Саудовскую Аравию, они согласились с журналистом ВВС, который сказал, что Британия поменяет поставщика с одним «неприятным режимом» на другого. Пользователи пришли к выводу, что страны мало чем отличаются, а если и отличаются, то в Саудовской Аравии всё еще хуже, чем в России.

«81 человек был предан смертной казни на прошлой неделе. Его это не волнует, не так ли? Глобалисты говорят «прыгай», а он и прыгает с плохой российской нефти на хорошую саудовскую нефть», — написал @WarrWatchCo.

«Да, они же ценят людей намного больше, чем русские. Расскажите ему про 80 человек, которых убили в воскресенье», — напомнил @Darling748.

«С горячей сковородки в огонь», — сравнил @hopenicolaa.

«Мы поменяем один угнетающий режим на еще более угнетающий режим», — считает @LogicalFallac18.

«Нет абсолютно никакой разницы между Россией и Саудовской Аравией и в их поведении по отношению к своим соседям, кроме расы», — добавил @Kobathedread1.

«Борису Джонсону должно быть стыдно, что он не обсуждает проблемы с правами человека в Саудовской Аравии», — считает @brian_tea.

Пользователи также напомнили, что Россия и Саудовская Аравия не единственные страны, которые добывают нефть и газ, и предложили премьеру обратить внимание на Африку.

«В Африке есть всё, нефть, деготь, газ и так далее. Африка это универсальный магазин. Можно просто импортировать газ из Африки», — прокомментировал @EmporerWisdom.

Часть комментаторов уверены, что всё дело в деньгах. Они поинтересовались, когда Джонсон отучится от российских денег и сколько ему предлагают арабы.

«Дает лекции о том, что брать российское углеводородное сырье это плохо, но не понимает, что принимать дотации от России тоже далеко не допустимо», — отметил @_Lev75_.

«Он собирается отказываться от российских денег?» — спросил @richiegarner8тт