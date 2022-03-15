Волжский район, Марий Эл, 15 марта, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Казаки хутора «Покровский» Регионального отдела СКВРиЗ (Союза казаков-воинов России и зарубежья) по Республике Марий Эл, кадеты КВПК (Казачьего военно-патриотического клуба) «Клинок» и волонтёры Волжского района сформировали гуманитарный груз, который отправится в Ростовскую область для эвакуированных жителей Донбасса.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки

Гуманитарная помощь комплектовалась из продуктов питания и предметов первой необходимости, которые привезли прихожане храмов Богоявления в поселке Морки и великомученика Димитрия Солунского в селе Новые Параты.

В состав груза вошли: подсолнечное масло, мука, гречка, овсянка, рис, чай, сахар, пряники, печенье, конфеты, рыбные и мясные консервы, тушёнка. Также будут отправлены медикаменты, одежда, предметы личной гигиены, влажные салфетки. Общий вес груза составил 1,2 тонны.

На двух грузовиках гуманитарная помощь направится по месту назначения 16 марта в 5:00 мск в сопровождении походного атамана хутора «Покровский» Глухова Александра, казаков Йошкар-Олы и Казани, а также настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Эмеково протоиерея Евгения Ускова.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля казаки Хуторского казачьего общества «Хутор Царевококшайский» города Йошкар-Олы открыли сбор гуманитарной помощи для добровольцев, ополчения и воинов, находящихся на переднем крае обороны Донецкой и Луганской народных республик.

Читайте также: Казаки в Марий Эл открыли сбор гуманитарной помощи для Донбасса