Киев, 15 марта, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Город Бердянск после демилитаризации, проведенной российскими войсками, полностью контролируется Росгвардией, сообщает 15 марта Telegram-канал ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Расположенный на берегу Азовского моря город постепенно возвращается к мирной жизни, туда регулярно приходит гуманитарный конвой.

Уточняется, что в город уже доставлено 36 тонн гуманитарного груза.

«Ситуацию в городе контролирует Росгвардия. Сотрудники ведомства занимаются разминированием территории города, убирают брошенную украинскую военную технику с улиц города и обеспечивают общественный порядок», — указано в сообщении.

Напомним, в Бердянске располагалась база ВМС Украины, вся техника и корабли которой были брошены при приближении российских военных.