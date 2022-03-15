Лондон, 15 марта, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Британская певица Charli XCX (Шарлотта Эмма Эйтчисон) опубликовала новый клип Every Rule. Премьера работы состоялась на YouTube-канале исполнительницы 15 марта.

Скриншот YouTube Charli XCX

Опубликованный ролик представляет собой музыкальный перформанс артистки посреди декораций в виде облаков. Выход самого видеоклипа приурочен к предстоящему релизу новой пластинки Charli XCX.

Напомним, что 18 марта 2022 года Charli XCX представит новый студийный альбом CRASH. Будущий релиз станет пятым полноформатным проектом певицы.