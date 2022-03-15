Бухарест, , 20:41 — REGNUM Россия не станет вести боевых действий ни с одной из стран НАТО, поскольку в настоящее время для подобных столкновений нет объективных причин. Об этом 15 марта в Бухаресте заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Клаус Йоханнис Longin Wawrynkiewicz

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По словам Йоханниса, на сегодняшний день ни Российская Федерация, ни государства-члены Североатлантического альянса не заинтересованы в обострении и без того напряженных двусторонних отношений.

При этом президент Румынии в очередной раз призвал руководство НАТО выделить дополнительные средства на укрепление восточных флангов альянса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии отказались возобновлять срочную военную службу