15 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:29 — REGNUM Намериваясь сломить российскую экономику на фоне украинского конфликта, США повернулись к Ближнему Востоку, поскольку цены на нефть продолжают стремительно расти. Однако попытка американского лидера Джо Байдена заручиться поддержкой богатых нефтью стран провалилась, что подчеркивает недоверие Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) к Вашингтону.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно последним данным, лидеры двух стран проигнорировали попытки Байдена провести переговоры. На телефонные звонки главы Белого дома не ответил как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, так и шейх ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Ого, они не доверяют США? Интересно, почему», — иронизирует 2nd_amendment_guy.

«Мы американцы, и даже мы НЕ ДОВЕРЯЕМ болвану в Белом доме!» — восклицает cattails.

«Я думаю, будет забавно, если выяснится, что Байден связался с Трампом и попросил его заключить сделку с Востоком», — пишет ace211.

«А если бы он это сделал, Байден попытался бы присвоить себе его заслуги, а либеральные СМИ согласились бы с ним», — отвечает barney1952.

«Поскольку сторонники Байдена явно не понимают экономику, давайте попробуем психологию. Простейшие человеческие эмоции: что это дает ближневосточному клубу? Какова их мотивация помогать кому-то, кто явно ошибается практически во всём?» —задает риторический вопрос fwelton045.

«Байден отменил строительство нефтепровода, идущего из Канады, но теперь он умоляет арабов и Венесуэлу дать ему еще нефти… Фу!» — восклицает congratsamerica081.

«Удивительно, как всего пару лет назад был заключен мир между основными арабскими странами и Израилем. Они доверяли нам настолько, что заключили мир со смертельными врагами (именно так либералы называли Трампа), а теперь они не берут трубку, когда звонит «президент» Соединенных Штатов!» — напоминает verytallmidget.

«И Байден подорвал и этот мир, когда мы прекратили финансирование, которое поддерживало эти Авраамовы соглашения», — отвечает twostaranchor.

«Трамп заставил этих людей подписать мирные соглашения с Израилем, а Джо даже не может заставить их отвечать на его телефонные звонки», — негодует joedct.

Трамп-миротворец Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Никто не может по-настоящему доверять президенту Байдену. Он продолжает подрывать нашу энергетическую независимость. Он утвердил расходы, которые вызвали огромную инфляцию. Он начал позволять Ирану открыто нарушать соглашения», — рассуждает PeteBarrow.

«Почему саудовцы расстроены Джо Байденом? Ну, давайте посмотрим, он снова заключает сделки с Ираном, а Обама дал Ирану 1,8 миллиарда долларов, которые они использовали для покупки оружия для Йемена и Сирии, поддерживая йеменских и сирийских террористов, которые воюют с саудовцами и нападают на их страну и нефтяные месторождения. Это может быть связано с тем, почему они даже не отвечают на звонок Джо», — предполагает joedct.

«Байден ввел санкции против 76 саудовцев, прекратил продажу им оружия, поскольку они борются с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене, которая неоднократно нападала на Королевство и убивала их народ, и, наконец, Байден публично оскорбил наследного принца. И всё это в то время, когда США ведут переговоры с Ираном. Саудовцы и Израиль имеют лучшие отношения друг с другом, чем с США», — подчеркивает rightside101.

Как сообщало ИА REGNUM, главная проблема заключается в непонимании Западом того, насколько большое значение по-прежнему имеют энергоресурсы с Ближнего Востока как для мировой экономики, так и для американской мощи. Отчасти это связано с «зелеными сценариями» по поводу «энергетического перехода», отчасти — с ростом производства ископаемого топлива в Америке и Канаде. Европа чувствует, что приближается к энергетическому и экономическому кризису. Не случайно США опасаются раскола тщательно скоординированного западного альянса, который служит координационным центром антироссийских санкций.

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