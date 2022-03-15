Лос-Анджелес, США, , 20:40 — REGNUM Американская модель палестинского происхождения Белла Хадид дала интервью Vogue. Оно опубликовано на сайте журнала 15 марта.

Белла Хадид Скриншот с YouTube

Белла Хадид призналась, что в возрасте 14 лет сделала пластическую операцию по коррекции формы носа. По словам модели, она сожалеет об этом решении. «Хотела бы я сохранить нос моих предков», — говорит она.

Ранее Белла Хадид призналась, что становилась жертвой эмоционального насилия. «Я постоянно возвращалась к мужчинам, а также к женщинам, которые оскорбляли меня… У меня не было границ не только в сексуальном, физическом и эмоциональном плане, но потом это перешло в моё рабочее пространство», — считает модель.

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