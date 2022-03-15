Лос-Анджелес, США, 15 марта, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Американская модель палестинского происхождения Белла Хадид дала интервью Vogue. Оно опубликовано на сайте журнала 15 марта.

Скриншот с YouTube Белла Хадид

Белла Хадид призналась, что в возрасте 14 лет сделала пластическую операцию по коррекции формы носа. По словам модели, она сожалеет об этом решении. «Хотела бы я сохранить нос моих предков», — говорит она.

Ранее Белла Хадид призналась, что становилась жертвой эмоционального насилия. «Я постоянно возвращалась к мужчинам, а также к женщинам, которые оскорбляли меня… У меня не было границ не только в сексуальном, физическом и эмоциональном плане, но потом это перешло в моё рабочее пространство», — считает модель.