Лима, , 20:39 — REGNUM Отдел прокуратуры Перу по борьбе с отмыванием денег провел 14 марта обыски в квартире, в которой несколько дней назад жили трое племянников президента Педро Кастильо, обвиняемых в использовании государственного имущества в собственных целях. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Педро Кастильо Gob.pe

Расследование началось после того, как бизнес-леди Керлим Лопес обвинила племянников президента Кледина Васкеса, Марко Кастильо и Фрая Васкеса в содействии заключению контрактов на общественные работы. По ее словам, племянники президента имели связи с бизнесменами, заинтересованными в получении контрактов с министерствами транспорта и жилищного строительства.

Рейд был проведен на следующий день после того, как местное телевидение показало репортаж, в котором молодые люди использовали служебный автомобиль.

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