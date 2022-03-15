Лас-Вегас, США, 15 марта, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Организаторы фестиваля Life Is Beautiful раскрыли список его участников. Соответствующий пост появился на странице мероприятия в Instagram 15 марта.

Free-Photos Концерт

Так, в число хедлайнеров вошли Arctic Monkeys, Gorillaz, Migos, Джек Харлоу, Calvin Harris (Адам Ричард Вайлс), Lorde (Элла Мария Лани Йелич-О'Коннор), Cage The Elephant, Kygo (Кирре Горвелл-Даль) и Beach House. Также в рамках фестиваля запланированы выступления Jungle, Charli XCX (Шарлотта Эмма Эйтчисон), Оливера Три и других.

Напомним, что фестиваль Life Is Beautiful пройдёт с 16 по 18 сентября 2022 года. Местом проведения мероприятия станет Лас-Вегас (США).