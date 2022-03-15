Брюссель, , 20:30 — REGNUM Европейский союз заявил о начале действия нового пакета антироссийских санкций, сообщает 15 марта Официальный журнал ЕС.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Санкционные ограничения направлены против физических и юридических лиц. Утверждается, что пакет санкций принят в связи с ситуацией на Украине.

Новый санкционный пакет запрещает инвестиции в энергетический сектор России, но предусматривает исключения для сферы атомной энергетики и транспортировки российских энергоресурсов в страны-члены ЕС.

Также введены ограничения на торговые сделки со сталью и ограничиваются поставки в Россию предметов роскоши.

Кроме того, ограничительные меры будут распространяться на 15 физических лиц, среди которых указаны как руководители крупных российских компаний, так и журналисты крупных СМИ.

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