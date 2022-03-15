Стара-Загора, Болгария, 15 марта, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Примадонна Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко (НОУ) Тамара Калинкина начала свою работу в качестве постоянного члена труппы Государственной оперы Стара-Загоры (Центральная Болгария). Об этом 15 марта сообщает софийская газета «Монитор».

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Как отмечает издание, несколько дней назад Калинкина эвакуировалась из Киева в связи с обострением общественно-политической ситуации на Украине. При этом в Старозагорской опере ей были предложены главные роли.

Напомним, Калинкина является заслуженной артисткой Украины. Она окончила Киевское музыкальное училище им. Р. Глиэра и Национальную академию музыки им. П. Чайковского. С 2011 года в НОУ она исполняла ведущие женские партии в «Травиате», «Богемии», «Фаусте» и «Евгении Онегине».