Москва, , 20:40 — REGNUM Блогер Елена Блиновская собирается открыть счёт в Дубае (ОАЭ). Об этом она сообщила 15 марта в своём телеграм-канале.

Елена Блиновская Скриншот видео на YouTube

По словам Блиновской, «народ «бьёт копытом» в очереди оплачивать» её курсы за валюту, поэтому она вынуждена открыть несколько счетов в ОАЭ. По словам блогера, она «никогда не стремилась к бизнесу за границей», но её «заставляют» на это идти.

Ранее Елена Блиновская опровергла информацию о том, что её марафон «Дружба» связан со спецоперацией России, и что она учит на курсе загадывать желание о мире между РФ и Украиной. «Я готовила его только официально более года… Всё, из-за чего начался хай, — мой репост сториз девочки, которая оплатила «Дружбу» по старой ссылке и написала что это лучшее, о чём можно думать во время войны», — утверждала блогер.

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