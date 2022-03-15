София, 15 марта, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Муниципальный транспорт столицы Болгарии будет бесплатно перевозить беженцев и переселенцев с Украины. С такой инициативой 15 марта выступили представители партий ГЕРБ и «Патриоты за Софию» в столичной администрации, пишет софийская газета «Факты».

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

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Как отметили авторы идеи, нововведение позволит украинским гражданам «максимально интегрироваться в структуры главного города Болгарии». «Мы должны продемонстрировать традиционное болгарское гостеприимство и обеспечить этой категории лиц беспрепятственное перемещение по Софии», — говорится в сопутствующем документе.

Предполагается, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на заседании мэрии Софии 17 марта.

Напомним, согласно данным МВД Болгарии, общее число переселенцев с Украины, прибывших на территорию страны с 24 февраля нынешнего года, составило 81 145 человек. Ранее официальная София объявила о намерении принять на болгарской территории до сотни тысяч украинских граждан. Им гарантированы ежемесячные социальные выплаты, а также право на работу.