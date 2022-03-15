Москва, 15 марта, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Руководство «Яндекса» приняло решение продать сервисы «Новости» и «Дзен», сообщает 15 марта РБК со ссылкой на неназванные источники, знакомые с планами компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс Дзен

По утверждению информагентства, главным претендентом на эти сервисы является холдинг VK, а «Яндекс» сосредоточится на развитии поисковых и городских сервисов.

Источники заявляют, что решение о продаже сервисов вызвано усложнением доступа к капиталу и изменениями экономической ситуации.

Стоит отметить, что официальные представители «Яндекса» и VK не комментируют эту информацию.