«Яндекс» намерен продать сервисы «Дзен» и «Новости» — СМИ
Москва, 15 марта, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Руководство «Яндекса» приняло решение продать сервисы «Новости» и «Дзен», сообщает 15 марта РБК со ссылкой на неназванные источники, знакомые с планами компании.
Иван Шилов ИА REGNUM
Яндекс Дзен
По утверждению информагентства, главным претендентом на эти сервисы является холдинг VK, а «Яндекс» сосредоточится на развитии поисковых и городских сервисов.
Источники заявляют, что решение о продаже сервисов вызвано усложнением доступа к капиталу и изменениями экономической ситуации.
Стоит отметить, что официальные представители «Яндекса» и VK не комментируют эту информацию.