Лима, , 20:28 — REGNUM Бывший президент Перу Альберто Фухимори 14 марта был выписан из больницы и доставлен в тюрьму Лимы, чтобы продолжить отбывать 25-летний срок за преступления против человечности. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Альберто Фухимори Akira Tomlinson

Фухимори был госпитализирован две недели назад из-за болезни сердца. В тюрьме 83-летний бывший политик продолжит лечение от легочного фиброза, от которого он страдает уже долгое время.

Альберто Фухимори является единственным заключенным в специально построенной для него тюрьме на базе окружной полиции Лимы. Он отбывает срок с 2009 года за причастность к организации массовых убийств в 1992—1993 годах и коррупционные преступления.

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