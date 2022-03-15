15 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление посла Российской Федерации во Франции Алексея Мешкова о том, что Россия не ставит целью смену режима на Украине.

Оксана Переможенко, , 22:23 — REGNUM Россия не ставит целью смену режима на Украине, заявил посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия не ставит задачей смену режима на Украине, народ должен определять своё будущее», — заявил Мешков на пресс-конференции в Париже.

Дипломат отметил, что данный вопрос не поднимался в ходе переговоров делегаций двух стран.

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Заявление дипломата обсудили в телеграм-канале украинской журналистки Дианы Панчеко, а также на странице украинского журналиста и блогера Анатолия Шария в социальной сети Twitter.

Алексей Мешков France.mid.ru

«Но это не значит, что его (этот вопрос — О. П.) не поднимут позже», — пишет Игорь С.

«Все документы подпишут легитимные люди. Дальше украинцы сами решат, кто им потрибен (нужен — О. П.)», — отреагировал Volkman.

«Какая разница, какие вопросы там поднимаются, если никакие не решаются, кроме гуманитарных и то [со] скрипом?» — недоумевает Андрей Р.

«Надеюсь, когда-нибудь опубликуют стенограммы. О чём и зачем с украинской властью вообще разговаривать, если… ничего не соблюдается», — отметил один из комментирующих.

«То, что на переговорах такой вопрос не поднимался — это что, для кого-то открытие?» — недоумевает «Читатель».

»Естественно и это логично, это пока идут переговоры о гумкоридорах. А что вы хотели, чтобы заявили о низложении нацистского режима?..» — задался вопросом sovpre_z.

«Если бы Россия зашла на Украину с основной целью свергнуть власть — это одно. По факту требования другие и переговоры нужны только для того, что так нужно. Ежу понятно, что Украина не примет условия России, поэтому, в конечном итоге, все выльется в смену власти», — считает Олесь А.

«Это переговоры ради переговоров. Когда Зе (Зеленский — О. П.) прислал на переговоры людей, которые ничего не решают, с другой стороны поняли, что говорить нужно только ради разговора. Никто от этих переговоров ничего не ждёт ни с той стороны, ни с другой…» — отметил Валерий Алексеевич.

«А кто-то решил, что в результате режим останется без изменений? При неясной перспективе сохранения разваливающейся на глазах Украины?» — задался вопросом Иван К.

«Однозначно власть поменяется, не*рен даже сомневаться… Просто заранее не афишируют», — считает Руслан.

«Россия пытается принудить власть Украины к окончанию войны на Донбассе. Что будет с властью решит народ. Сейчас в демилитаризованных регионах могут появиться люди, которые смогут взять ответственность за регион, за страну. Будем наблюдать», — пишет ID.

«Этот украинский режим просто снесут. По-любому», — подытожил Arkady.

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