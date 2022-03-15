Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Universal Pictures представила трейлер анимационного фильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание». Ролик доступен на YouTube-канале компании с 15 марта.

Кот в сапогах Цитата из м/ф «Кот в сапогах 2: Последнее желание». Реж. Джоэл Клоуфорд. 2022

По сюжету, Кот в сапогах (Антонио Бандерас) поймёт, что попусту растратил восемь из девяти своих жизней. Он решится вернуть их и попросит помощи у своей подруги Кисы Мягколапки (Сальма Хайек) — к ним также присоединится ещё один герой, пёс Перро (Харви Гильен).

Добавим, что премьера первой части «Кота в сапогах» состоялась 11 лет назад. «Кот в сапогах 2: Последнее желание» выйдет в сентябре 2022 года.

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