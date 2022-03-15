Лос-Анджелес, США, 15 марта, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) упрекнул свою бывшую жену Ким Кардашьян в том, что она не разрешает ему видеться с их детьми. Об этом 15 марта пишет Spletnik.

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

Как отмечает портал, Уэст в своих соцсетях опубликовал фотографию рюкзака дочери, на которой висели три значка — с лицом Ким Кардашьян, Канье Уэста, а посередине был прикреплён значок инопланетянина. «Это было на рюкзаке моей дочери, когда мне позволили увидеть её на прошлой неделе. Вот почему я так выкладываюсь ради своей семьи. Я настроен защищать свою семью любой ценой. Как священник моего дома», — подписал фото рэпер.

Публикацию Уэста решила прокомментировать Ким Кардашьян. Она указала рэперу на то, что ему никто не запрещает видеться с детьми: «Пожалуйста, перестань так говорить. Ты же приезжал сегодня утром, чтобы забрать детей». Позже Уэст удалил свой пост.

Ранее Канье Уэст заявил, что новый возлюбленный Ким Кардашьян, комик Пит Дэвидсон, «разжигает вражду» между ними ради продвижения шоу The Kardashians для сервиса Hulu. «Я — не плохой парень, Ким — не плохой человек. И дети хотят, чтобы родители оставались вместе, но Hulu нужен был новый сюжет», — говорил рэпер.