Глава Румынии прогнозирует рост числа беженцев в стране
Бухарест, 15 марта, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В течение ближайшего месяца поток беженцев с Украины в Румынию может увеличиться в несколько раз. Об этом 15 марта, со ссылкой на заявление румынского президента Клауса Йоханниса, пишет бухарестская газета Jurnalul.
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По словам Йоханниса, из-за усугубления общественно-политической ситуации на Украине в Румынию и соседние с ней страны прибудут до полумиллиона вынужденных переселенцев.
Напомним, за последние 17 дней убежища в Румынии официально попросили 3825 граждан Украины. Всего с 24 февраля нынешнего года на румынскую территорию въехало 390 тысяч украинцев, а выехало — 300 759 человек.