Бухарест, 15 марта, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В течение ближайшего месяца поток беженцев с Украины в Румынию может увеличиться в несколько раз. Об этом 15 марта, со ссылкой на заявление румынского президента Клауса Йоханниса, пишет бухарестская газета Jurnalul.

Dan Mihai Pitea Клаус Йоханнис

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По словам Йоханниса, из-за усугубления общественно-политической ситуации на Украине в Румынию и соседние с ней страны прибудут до полумиллиона вынужденных переселенцев.

Йоханнис «Бухарест работает над масштабной программой оказания соответствующей помощи украинским гражданам, однако для эффективной реализации указанной программы нам необходима поддержка всего европейского сообщества».

Напомним, за последние 17 дней убежища в Румынии официально попросили 3825 граждан Украины. Всего с 24 февраля нынешнего года на румынскую территорию въехало 390 тысяч украинцев, а выехало — 300 759 человек.