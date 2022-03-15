Бухарест, 15 марта, 2022, 19:41 — ИА Регнум. На ежегодном Весеннем аукционе в Бухаресте будут выставлены три картины из личной коллекции бывшего руководителя Румынии Николае Чаушеску. Об этом 15 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Джон Ричи. Аукцион. 1875

Согласно официальной информации, лотами станут работы известных румынских мастеров Теодора Паллади, Николае Тоницы и Александру Чукуренку. Общая начальная стоимость картин составляет €100 тыс. При этом устроители аукциона планируют выручить за эти произведения вчетверо больше.

Напомним, указанные картины были изъяты из особняка Чаушеску в 1990 году. Впоследствии они хранились в Национальном художественном музее Румынии.