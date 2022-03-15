Москва, , 19:40 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал наказать сотрудницу «Первого канала», выбежавшую с плакатом во время прямого эфире.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Правоохранительные органы должны разобраться с этим. Отнюдь не в плоскости хулиганской выходки, а по всей строгости в условиях времени, когда проходит специальная военная операция. Комитету ГД по безопасности поручено взять этот вопрос на контроль», — отметил Володин в телеграм-канале.

Спросите себя, каким было бы наказание, если бы аналогичная ситуация произошла на территории Украины или в США, обратился парламентарий к читателям.

«Но в конце-то концов ко всем должно прийти осознание: страна у нас одна, и мы обязаны ее защищать», — добавил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, показавшая антивоенный плакат в эфире сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова задержана, ее действия проверяют на наличие состава преступления по статье о «распространении фейков о российской армии.