София, 15 марта, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Официальное число безработных жителей Болгарии превысило 900 тысяч. Об этом, со ссылкой на болгарское отделение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭРС), сообщает БТВ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный

Согласно официальной информации, причиной резкого роста безработицы в Болгарии стал общий финансовый кризис, введение карантинных ограничений в контексте COVID-19, а также закрытие сотен крупных предприятий по всей стране. При этом лишь 20% болгар, которые нигде не работают и не учатся, состоят на учете в местных отделениях службы занятости.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации программы создания дополнительных рабочих мест в стране за счет выделения дополнительных средств на развитие мелкого и среднего бизнеса. На данный момент указанная программа не функционирует.