15 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Киеву надо вступить в новый «оборонный союз», в составе которого обязательно должна быть страна, имеющая ядерное оружие.

Мирослава Романенко, , 21:01 — REGNUM Киеву нужно вступить в новый «оборонный союз», в составе которого обязательно должна быть страна, имеющая ядерное оружие. Об этом 15 марта заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна, владеющая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания», — заявил Данилов.

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Заявление главы украинского СНБО обсудили в телеграм-канале украинской журналистки Дианы Панченко, а также в телеграм-канале «Запрещенная Украина». Многие критически оценили слова главы СНБО Украины.

«Пока президент [Украины] говорит об отказе от НАТО, Данилов заявил, что Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Сегодня это Великобритания. Неугомонный», — пишет Диана Панченко.

Алексей Данилов Официальное интернет-представительство президента Украины

«Неужели они не понимают, что всё это бесполезно?» — недоумевает Igor B.

«Типа она (Британия — М. Р.) не кинет?» — задался вопросом «Алекс-Юстас».

"Это уже никому не интересно», — добавил RLG.

«Великобритания — не самоубийцы. Хотя они готовы воевать до последнего украинца», — отметил Yriy S.

«Пригорает у него», — с сарказмом пишет archirams.

«Я думаю, Данилов успеет перекраситься, когда русские в Киев войдут…» — иронизирует Born In USSR.

«Этот тупенький не понимает последствий от своих слов?..» — спросил Zloy Russky.

«Нациков своих боятся, вдруг снесут, вот решили скормить альтернативу», — считает Technics Pro.

«Ну да, все так и побежали сейчас заключать союз с Украиной… По-моему, это то же самое, что объявить войну РФ», — написал Vladimir P.

«Новый союз со страной с ядерным оружием — это он Россию, наверное, имел ввиду», — иронизирует Ольга С.

«А Великобритания в курсе?» — интересуется Asя.

«Кто-то разве удивлен подобному маразму? Как будто подобную ересь не заявляли ранее», — добавил один из участников обсуждения.

«Тянет остров ко дну», — смеется Serge P.

«Свободолюбивая Украина… К кому бы в холопы податься», — отметил Иван И.

«В том-то и заключается вся беда украинской власти. Они всегда были холопами! С самого майдана. А теперь хозяин выпнул их под зад коленом. А без хозяина они жить не умеют», — отреагировал Ilya H.

«Новый пунктик у сумасшедших», — добавил Дамир.

«Привилегированные партнёры США просятся в союз с Британией…» — подчеркнул Василий.

«НАТО их уже давно послало», — пишет Nickname.

«Неужели он думает, что из-за Украины развяжут Третью мировую, ядерную? Англия всё же на нашем континенте», — написала Irina M.

«Всё, что нужно знать о «незалежности», — с сарказмом отметил M.Odes.

«Секретарь СНБО… считает, что Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Сегодня это Великобритания. Завтра-послезавтра уже страны может не быть, а этот всё о ядерном оружии и англичанах думает. Мания, что ли?» — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

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