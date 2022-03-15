Москва, 15 марта, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Продюсер Олег Европкин (Moneyken), жених блогера Дарьи Зотеевой (Instasamka) сделал повторную пластическую операцию по коррекции носа. Об этом он сообщил 15 марта в личном аккаунте в Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ).

Скриншот с YouTube Instasamka (Дарья Зотеева)

Европкин опубликовал серию снимков из больничной палаты — на фотографиях его лицо в отёках, а на нос наложили гипс. Продюсер признался, что не может спать из-за сильных болей.

Ранее Instasamka представила клип на свой хит Lipsi Ha. Видеоролик раскритиковали пользователи Сети.