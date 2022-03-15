Москва, , 19:32 — REGNUM Руководство ЕС не выступило с осуждением ракетного удара ВСУ по Донецку, приведшему к массовой гибели мирных жителей. Об этом президент России Владимир Путин заявил 15 марта председателю Европейского совета Шарлю Мишелю.

Владимир Путин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе телефонного разговора президент России и представитель ЕС продолжили «обсуждение ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите республик Донбасса». Обсуждалась в том числе и гуманитарная сторона российской спецоперации, в том числе меры по эвакуации мирных жителей Донбасса и Украины.

Президент РФ указал европейскому собеседнику на то, что официальный Брюссель, публично оценивая происходящее на территории Украины и республик Донбасса, проигнорировал преступную и бесчеловечную акцию ВСУ 14 марта, в результате которой погибли мирные жители. Ракетный удар был нанесён украинскими формированиями по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса.

Кроме того, президент России изложил европейской стороне принципиальные оценки ведущихся переговоров с Украиной по выработке договорённостей «с учётом известных требований» Москвы. «При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок», — добавили в Кремле.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны Запада игнорируют украинские обстрелы Донецка — Минобороны