Архангельск, , 19:28 — REGNUM В Архангельской области организовали ежедневный мониторинг запасов топлива, сообщает пресс-служба правительства региона.

АЗС Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР

«Нормативный запас топлива на источниках теплоснабжения, которые обеспечиваются топливом с использованием железной дороги, соблюдается. Ситуацию держим на контроле», — сообщил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.

Пока ограничений по отпуску топлива населению в регионе сейчас нет.

Как сообщало ИА REGNUM, бензин в России стал дешеветь на фоне снижения оптовых цен.