Архангельск, 15 марта, 2022, 19:28 — ИА Регнум. В Архангельской области организовали ежедневный мониторинг запасов топлива, сообщает пресс-служба правительства региона.

Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР АЗС

«Нормативный запас топлива на источниках теплоснабжения, которые обеспечиваются топливом с использованием железной дороги, соблюдается. Ситуацию держим на контроле», — сообщил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.

Пока ограничений по отпуску топлива населению в регионе сейчас нет.

Как сообщало ИА REGNUM, бензин в России стал дешеветь на фоне снижения оптовых цен.