Вашингтон, 15 марта, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель A$AP Rocky (Раким Майерс) сделал анонс совместной коллекции с немецкой маркой Mercedes-Benz. Соответствующий пост появился на странице бренда AWGE в Instagram 15 марта.

Скриншот YouTube A$AP Rocky

Ожидается, что в рамках сотрудничества будут выпущены различные элементы гардероба, а также аксессуары. Дата выхода коллекции пока что не разглашается.

Напомним, что A$AP Rocky начал музыкальную карьеру в 2007 году. На текущий момент дискография рэпера насчитывает три студийных альбома.