Киев, 15 марта, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Украинский исполнитель Макс Барских обратился к российским исполнителям Тимати, Славе и Ольге Бузовой, а также к продюсеру Яне Рудковской. Он опубликовал ролик в своём аккаунте в Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) 15 марта.

Скриншот с YouTube Макс Барских

Барских предложил Тимати «сидеть молча» и «жарить свои бургеры». «Хватит сыпать свои угрозы. Ты ничего из себя не представляешь», — говорит певец. Барских также упрекнул Ольгу Бузову в том, что она уехала из России в ОАЭ.

Ранее Макс Барских запретил использовать его музыку в любом виде на территории России, а также заявил, что не будет давать концерты в РФ. Звёзды шоу-бизнеса поддержали его инициативу и призвали пользователей Сети удалить песни Барских из своих плейлистов.