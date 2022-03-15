Белград, 15 марта, 2022, 19:50 — ИА Регнум. На последних фотографиях и видео из зоны конфликта на Украине запечатлены автоматические винтовки, минометы и снаряды для минометов, произведенные в Сербии. Об этом 15 марта сообщил портал Balkanska bezbednosna mreza.

Kurdpa.net Автомат

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На фотографиях, опубликованных на портале, видны украинские военные со штурмовыми винтовками М-70АВ2, произведенные на заводе в городе Крагуевац.

«На фотографиях запечатлены военные разных подразделений и в разных местах, и это доказывает, что речь идет не о каких-то единичных экземплярах, которые нелегальным путем попали на Украину, а о целом пакете вооружений. Некоторые страны в регионе имеют на вооружении автоматы завода «Застава» из города Крагуевац, и мы считаем, что эта партия была отправлена как поддержка украинских сил безопасности со стороны стран НАТО», — пишут авторы портала.

Напомним, что Хорватия ранее направила Украине вооружение для пехоты, включая автоматические винтовки и ручные пулеметы для четырех бригад пехотинцев.