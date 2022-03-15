Москва, 15 марта, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Западные страны и международные организации, включая ООН, ОБСЕ и Международный Комитет Красного Креста, не обращают внимания на ракетные и артиллерийские удары по густонаселенным районам Донецка, сообщил 15 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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При этом, отметил он, те же структуры отвлекают ведомства России от решения реальных проблем мирного населения.

«Страны Запада, а также такие международные организации как Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие правозащитные организации по-прежнему замалчивают ужасающие факты нанесения ракетных и артиллерийских ударов по густонаселенным районам Донецка. Не владея текущей обстановкой на «земле», отвлекают профильные ведомства Российской Федерации различными и множественными запросами на обеспечение безопасной эвакуации мирных граждан с территорий, при этом подконтрольных ВСУ, а не Вооруженным Силам России», — рассказал Мизинцев.