Москва, , 19:19 — REGNUM У России есть целый комплекс мер, чтобы преодолеть последствия западных санкций. Об этом 15 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть санкционной продукции Россия сможет производить сама, а часть заместить аналогами из других стран, которые отказались вводить ограничения, считает эксперт.

«Не комфортно будет в переходный период. Но это не является чем-то критичным или ужасным», — сказал Хестанов.

Это касается и продукции, которую поставляли и производили компании, решившие покинуть российский рынок. В качестве примера экономист привел отрасль бытовой химии.

«Бытовая химия от нас никуда не делась — она производится внутри России и уход какого-то бренда не сильно повлияет на её цену и качество. Большая часть бытовой химии физически производилась в России. Если производитель уйдет, то на этом же оборудовании с тем же коллективом можно будет выпускать то же самое. Различие возможно только в каких-то нюансах», — отметил эксперт.